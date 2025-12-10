Около 40 российских ИТ-компаний представили вакансии на Cookie Fest в Новосибирске

В Новосибирске стартовал ИТ-фестиваль Cookie Fest, в котором принимают участие около 40 российских ИТ-компаний. Первым мероприятие посетил первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, который ознакомился с выставочной экспозицией и поприветствовал участников от имени главы региона Андрея Травникова. Об этом сообщили на официальном сайте Правительства Новосибирской области.

«В этом году мы открыли более тысячи бюджетных мест в колледжах по ИТ-направлениям, а образовательный кластер «Информационные технологии» в рамках проекта «Профессионалитет» объединяет шесть колледжей и одиннадцать компаний реального сектора экономики. Высшие учебные заведения региона ежегодно принимают более 4,5 тысячи первокурсников на ИТ-направления», — подчеркнул Юрий Петухов.

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил, что подготовка ИТ-кадров — один из приоритетов национального проекта «Экономика данных». Cookie Fest даёт участникам возможность пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве.

В программе фестиваля — практические воркшопы, деловые игры, дискуссии с экспертами, нетворкинг и интерактивные зоны. Для посетителей организованы мастер-классы, игровые консоли и битвы роботов.