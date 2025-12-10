82.76% -1.2
сегодня 17:40
общество

В Новосибирске режиссер Стивен Сигал высказался о своем 10-летнем гражданстве России

Фото: скриншот из видео
10 декабря в Новосибирск прибыл актер и продюсер Стивен Сигал. Он участвовал в брифинге ТАСС, посвящённом голосованию за право стать «Культурной столицей России 2027».

Представители мэрии сообщили, что город готовится к защите культурной программы, которая пройдет 14 декабря в Москве. Начальник городского управления культуры Иван Михеев отметил, что материалы уже сформированы, однако подробности пока не раскрываются из-за конкуренции между финалистами.

После обсуждения Сигал высказал мнение о киноиндустрии, отметив влияние американских традиций и подчеркнув, что российское кино развивается, несмотря на меньшие бюджеты. Его поддержал президент «Studio Mao» Стивен Мао.

Актер добавил, что впервые оказался в Новосибирске и намерен изучить город. Он также подчеркнул, что считает себя привязанным к России и ценит полученное гражданство.

Игорь Кириченко
Журналист

