сегодня
10 декабря, 20:32
пробки
3/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
сегодня 18:20
общество

Больше 84% новосибирцев получили отказ при попытке взять кредит

Фото: freepik.com
В ноябре 2025 года уровень отказов по розничным кредитам в Новосибирской области достиг рекордных показателей.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, банки и МФО не одобрили 84,2% заявок на потребительские кредиты, карты, автокредиты и ипотеку, тогда как годом ранее этот показатель составлял 79,1%.

По этому показателю Новосибирская область разделила второе место с Омской областью, уступив лишь Кемеровской области (84,4%). Замыкает тройку Алтайский край с 83,8% отказов.

В десятку регионов с высокими показателями также вошли Иркутская и Оренбургская области, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, а также Челябинская область.

Игорь Кириченко
Журналист

