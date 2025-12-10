Больше 84% новосибирцев получили отказ при попытке взять кредит

В ноябре 2025 года уровень отказов по розничным кредитам в Новосибирской области достиг рекордных показателей.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, банки и МФО не одобрили 84,2% заявок на потребительские кредиты, карты, автокредиты и ипотеку, тогда как годом ранее этот показатель составлял 79,1%.

По этому показателю Новосибирская область разделила второе место с Омской областью, уступив лишь Кемеровской области (84,4%). Замыкает тройку Алтайский край с 83,8% отказов.

В десятку регионов с высокими показателями также вошли Иркутская и Оренбургская области, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, а также Челябинская область.