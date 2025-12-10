Обеспечение жильем детей-сирот обсудили депутаты горсовета

10 декабря 2025 года на заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию был поднят важный вопрос о предоставлении жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Потапова представила текущую ситуацию, отметив, что в списке на получение жилья сегодня находятся 1 788 лиц из числа детей-сирот.

По словам Ольги Рамильевны, департамент реализует программу обеспечения жильем в двух направлениях: социальный наём сроком на 5 лет и предоставление социальной выплаты в виде жилищного сертификата.

В этом году из областного и федерального бюджетов было выделено 2,5 млрд рублей для обеспечения жильем не менее 500 человек. При этом большая часть средств — 2,3 млрд рублей — поступила из областного бюджета. Установленная предельная стоимость квадратного метра жилья составляет 166 883 рублей.

План по обеспечению жильем в 2025 году был выполнен на 112 %, что позволило предоставить квартиры 527 людям и жилищные сертификаты 150. Важно отметить, что к жилью для детей-сирот предъявляются строгие законодательные требования: оно должно быть отдельным, благоустроенным, с сантехникой и электрической печкой.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию Денис Кулинич подчеркнул, что очередь на обеспечение жильем детей-сирот существенно сократилась благодаря увеличению бюджета.

В планах на 2026 год — продолжение работы по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями и сертификатами с запланированными субвенциями в размере 2,2 млрд рублей. В первую очередь жилье будет предоставлено сиротам участников специальной военной операции.

На заседании также поднимался вопрос использования жилищного фонда мэрии для обеспечения детей-сирот. Главный прокурор города Олег Желдак предложил этот вариант, однако заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин отметил необходимость тщательной проработки данного вопроса, чтобы не создать новые проблемы для малообеспеченных семей, которые также нуждаются в жилье.

Кроме того, на заседании была рассмотрена тема ремонта муниципального жилого фонда. Директор МКУ «Городское Жилищное Агентство» Борис Трапезников сообщил, что в 2024 году было выделено 73 млн рублей и отремонтировано 75 квартир. В 2025 году — около 145 млн рублей на 194 квартиры. На данный момент отремонтировано 150 квартир, 44 квартиры будут закончены до конца года.В 2026 году запланировано 125 млн рублей, с возможным увеличением суммы при ускорении темпов работ.

«Что касается ремонта муниципальных квартир, то год назад мы приняли решение об увеличении бюджета на эти цели. Впервые были выделены значительные средства, поэтому сегодня был поднят вопрос о ходе выполнения этих работ. Нам важно знать, как идет освоение бюджета. Сегодня мы услышали, что выделенные средства осваиваются в полном объеме, и динамика положительная. В 2026 году бюджет на ремонт квартир может быть увеличен за счет перераспределения имеющейся экономии, что позволит выделить дополнительные средства», — прокомментировал Денис Кулинич, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.

Все обсуждаемые вопросы остаются под контролем комиссии и будут решаться в сотрудничестве с департаментом социальной политики и департаментом строительства мэрии города Новосибирска.