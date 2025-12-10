Новосибирские депутаты – участники СВО встретились со студентами СибУПК

9 декабря в нашей стране в 18-й раз отметили День героев России. В Новосибирске в этот прошла встреча участников CВО – депутатов Совета депутатов города Новосибирска Юлии Логиновой и Андрея Зайцева (депутатское объединение «Единая Россия») со студентами СибУПК.

В рамках дискуссионной площадки «Возьми себе в пример героя» Юлия Владимировна и Андрей Иванович рассказали о том, что подвигло их отправиться в зону CВО. В чём заключалась их воинская служба. Поговорили депутаты также о том, как каждый их присутствующих в зале может помочь тем, кто сегодня за ленточкой. Можно, например, подключиться к волонтерской работе по сбору и отправке гуманитарных грузов вместе с благотворительным фондом «К Победе вместе!».

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с СибУПК. В вузе много внимания уделяют патриотическому воспитанию молодежи, проводят интересные мероприятия. Очень важно разговаривать с молодежью о современных героях нашей страны отвечать на возникающие у них вопросы, объяснять, что движет людьми, решившими отправиться на передовую CВО в качестве добровольцев», — отметил депутат Андрей Зайцев.

«Мы с Андреем Ивановичем – участвовали в специальной военной операции и на гражданку вернулись в августе. Наша задача здесь, как мы ее видим проводить просветительскую работу. Молодежь, студенты не совсем понимают, почему идет CВО, почему наши ребята уходят туда, что их мотивирует. В преддверии Дня героев мы проводили встречу с первокурсниками Новосибирской консерватории. Многие студенты не ориентируются в терминологии, не знают элементарных вещей, касающихся жизни на передовой. И очень важно разбудить в них сопереживание, соучастие к тому, что происходит. Дать им возможность из первых уст услышать, как это было, чтобы у ребят сформировалось правильное понятие о том, что мы сейчас делаем на передовой. Чтобы последующие поколения понимали, почему это CВО, какие интересы защищает наша страна. Главное – не исказить историю», — подытожила депутат Юлия Владимировна.

Автор текста: Ольга Еренкова.