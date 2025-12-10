82.76% -1.2
Искитиму выделят 1,2 млрд рублей на газовую котельную вместо угольной

Фото предоставлено пресс-службой СРЗП
В Искитиме Новосибирской области планируется строительство новой газовой котельной. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Аксененко,

Он отметил, что проект стал одним из первых шагов по обновлению инженерной инфраструктуры регионов, о необходимости которой он и его коллеги говорили давно.

Работы должны начаться в следующем году, а завершить строительство планируют в 2027-м. Мощность будущей котельной составит 83,4 Гкал/ч. В рамках проекта также проложат полуторакилометровый участок тепловых сетей в микрорайоне Южный.

Финансирование объёмом 1,2 млрд рублей обеспечит Фонд национального благосостояния.

Игорь Кириченко
Журналист

