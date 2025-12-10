В Новосибирске опубликованы нововведения для водителей с 2026 года

С января 2026 года в Новосибирске и по всей стране вступают в силу обновлённые нормы, регулирующие дорожное движение и сферу транспортных перевозок. Основная цель реформ — повысить безопасность на дорогах, улучшить управление транспортными потоками и усилить контроль за соблюдением законодательства всеми участниками дорожной системы.

Для водителей начнёт действовать обновлённый ГОСТ Р 52289-2019, который устанавливает новые параметры дорожной разметки, правила установки знаков и требования к организации движения. Эти стандарты должны повысить читаемость дорожной инфраструктуры и снизить число аварий. Одновременно расширяется перечень санкций за нарушения ПДД: кроме стандартных штрафов вводятся новые меры наказаний за несоблюдение разметки, неправильную парковку и другие правонарушения.

С 1 марта 2026 года вступят в силу новые требования к обучению водителей. Автошколы будут работать по более строгим стандартам оценки знаний и практических навыков, а ответственность за ошибки и нарушения в процессе подготовки ужесточится.



Также обновления затронут порядок проведения техосмотра, работу системы «Платон» и правила обязательного страхования по ОСАГО. Особое внимание уделяется штрафам за отсутствие полиса: базовый размер штрафа останется 800 ₽, однако при повторном нарушении в течение года после оплаты первого штрафа сумма вырастет до 3 000–5 000 ₽. При этом годовой период отсчитывается с момента оплаты первого штрафа, а не с даты фиксации нарушения. Рассматривается возможность ограничения фиксации нарушений камерами до одного раза в сутки, если полис отсутствует.

Ужесточение контроля коснётся и транспортных компаний. За перевозки без регистрации в официальном реестре автомобильных перевозчиков предусмотрены штрафы от 100 000 до 300 000 ₽, при повторном нарушении — до 500 000–1 000 000 ₽. Сокрытие сведений о перевозках, включая договоры, грузы или маршруты, карается штрафом до 0,3% годовой выручки, но не менее 500 000 ₽, при повторном нарушении — минимум 1 000 000 ₽. Эти меры направлены на повышение прозрачности перевозок, ограничение недобросовестной практики и снижение коррупционных рисков в логистике.

Жителям Новосибирска рекомендуется заранее ознакомиться с новыми нормативами, чтобы избежать штрафов и лишних расходов в условиях ужесточения законодательства.