82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 16:48
пробки
4/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 16:48
пробки
4/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
сегодня 16:24
общество

Детеныш игрунки Жоффруа родился в Новосибирском зоопарке

Фото: Telegram-канал "Новосибирский зоопарк"
Подпишитесь на Telegram-канал

В семье игрунок Жоффруа в Новосибирском зоопарке родился малыш — он появился на свет 25 октября и уже доступен для наблюдения посетителями. Об этом событии зоопарк Новосибирска рассказал в своем Telegram-канале.

«У малыша отличные родители: они опытные и прекрасно справляются со своими обязанностями. Сейчас детеныш большую часть времени проводит с папой, а матери передают его только на время кормления. Остальные члены группы внимательны к малышу и готовы помочь, но родители пока не разрешают им носить его» , — рассказывает зоолог Мария Васенина.

Малыш уже делает первые самостоятельные «выходы» на канатах и кормушках, внимательно изучая поведение сородичей и строя свои первые социальные связи.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.