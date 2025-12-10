Детеныш игрунки Жоффруа родился в Новосибирском зоопарке

В семье игрунок Жоффруа в Новосибирском зоопарке родился малыш — он появился на свет 25 октября и уже доступен для наблюдения посетителями. Об этом событии зоопарк Новосибирска рассказал в своем Telegram-канале.

«У малыша отличные родители: они опытные и прекрасно справляются со своими обязанностями. Сейчас детеныш большую часть времени проводит с папой, а матери передают его только на время кормления. Остальные члены группы внимательны к малышу и готовы помочь, но родители пока не разрешают им носить его» , — рассказывает зоолог Мария Васенина.

Малыш уже делает первые самостоятельные «выходы» на канатах и кормушках, внимательно изучая поведение сородичей и строя свои первые социальные связи.