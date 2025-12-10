В Новосибирском университете почтили День Героев Отечества

В Новосибирском государственном педагогическом университете 9 декабря прошли памятные мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества. Студенты, преподаватели и ветераны возложили цветы к мемориальным доскам преподавателей и студентов НГПИ, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также к мемориалу Евгения Дедова, выпускника вуза, трижды кавалера Ордена Мужества, погибшего в ходе специальной военной операции.

После церемонии в читальном зале имени К. Д. Ушинского состоялся урок мужества — открытый разговор о патриотизме, личной ответственности и стойкости. Среди гостей были Виталий Яковлев, генерал-лейтенант полиции в отставке, и военнослужащий Сергей Дидык, которые поделились опытом преодоления трудностей и важности служения Родине.

В НГПУ отмечают, что сохранение исторической памяти помогает формировать будущих педагогов, способных воспитывать в молодом поколении ценности долга, честности и патриотизма.