В Госдуме предложили уведомлять супругов о кредитах друг друга

«Законопроектом предусматривается, что уведомление будет носить информационный характер и не отменяет самостоятельности принятия финансовых решений каждым из супругов», — пояснил инициативу зампредседателя Строительного комитета Госдумы Александр Аксёненко.

Новосибирский депутат Госдумы привёл и конкретный пример поддержанной им инициативы: «если муж берет в кредит миллион, жена узнает об этом в день оформления и сможет обсудить с супругом такой шаг и взвесить совместно все за и против».

Александр Аксёненко напомнил, что долги в семье, уведомлен о них второй супруг или нет, делятся на двоих. И если заемщик перестанет внезапно вносить платежи, за деньгами могут обратиться к тому, кто вообще был не в курсе долга – супругу. Например, при потере работы супруг перестанет платить, в счет долга может уйти даже общее имущество.

«Бывает и так, что супруги, решившие разорвать отношения, чтобы насолить партнеру, берут крупные кредиты непосредственно перед разводом, даже находясь уже в процессе, а после «вешают» половину долга на того, с кем расстались. Доказать непричастность к тратам в таком случае бывает крайне сложно и одному из супругов приходится оплачивать половину кредита за другого. Считаю, что предложенная норма вполне справедлива и поддерживаю ее», – добавил он.

Согласно внесённому на рассмотрение Госдумы законопроекту, уведомлять второго супруга о займе предлагается в случае, если величина кредита превышает 500 000 рублей.