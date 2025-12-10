82.76% -1.2
сегодня 16:35
общество

Прокуратура в Куйбышеве обнаружила просроченные лекарства и нарушения в больнице

Межрайонная прокуратура в Куйбышеве Новосибирской области провела проверку в одной из больниц. Как установили правоохранители, в медучреждении имелись просроченные лекарственные препараты.

Кроме того, в здании были нарушены нормы противопожарной безопасности и неправильно организовано питание больных и медперсонала.

Главврачу учреждения внесли представление, а также прокурор возбудил 3 дела об административных нарушениях. Они касаются пожарной безопасности и санэпидтребований.

Тем временем врачи Искитимской больницы пожаловались в прокуратуру на сокращение зарплат, массовые увольнения и недостаток медикаментов. Некоторые им приходится приобретать для пациентов за свой счет.

Елена Чечнева
журналист

