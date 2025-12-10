82.76% -1.2
сегодня 16:38
общество

В Новосибирск ввезли более 37 тысяч тонн осенних овощей и фруктов

Виноград и хурму чаще всего ввозили в страну через Новосибирскую таможню. Всего же через нее поступило в Россию 37,1 тонн импортных овощей и фруктов за последние три месяца, не считая начала декабря. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

В частности, винограда ввезено 16,3 тонны, хурмы — 3,4 тонны. На третьем месте гранаты — их ввезли через Новосибирский западный пост 511 тонн. Также среди популярных продуктов — помидоры, зелень, яблоки и перец.

В ноябре, например, каждый день с овощами и фруктами таможенный пост проходили в среднем 26 фур. Новосибирская область вышла на третье место по импорту фруктов и овощей в Сибири после Красноярского края и Томской области.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, кому следует отказаться от сухофруктов несмотря на их полезные свойства.

Елена Чечнева
журналист

