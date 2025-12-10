Стартовал ежегодный форум «Дни производительности в Новосибирской области»

В Новосибирске стартовал V ежегодный форум «Дни производительности в Новосибирской области», который включает большую трехдневную программу с сессиями и дискуссиями, хакатоном, мастер-классами и экскурсиями на ведущие предприятия региона.

Врио генерального директора Корпорации развития НСО Вячеслав Радионов отметил положительный эффект от проекта для региона:

«На первом форуме мы говорили о применении инструментов бережливых технологий в производственных процессах, технологических процессах, а сегодня мы говорим о гораздо большем спектре применения этих инструментов на предприятиях в различных сферах экономики. Сами механизмы меняются и дополняются, и в фокусе обсуждения сегодня – цифровые технологии, роботизация. Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, созданный на базе Корпорации развития Новосибирской области, играет большую роль в привлечении инвестиций в регион и полностью в контексте деятельности корпорации. Мы можем помочь бизнесу не только успешно реализовать инвестиционный проект в регионе, но и повысить эффективность работы предприятия».

Компания-производитель многофункциональной малогабаритной спецтехники и навесного оборудования Baumech стала 10 «модельным» предприятием региона. Соответствующее соглашение с компанией подписала Корпорация развития НСО на открытии форума. «Модельными» становятся предприятия, образцовые с точки зрения внедрения инструментов бережливого производства.

Кроме этого, на открытии форума Корпорация развития НСО подписала ряд соглашений с разработчиками и интеграторами цифровых и робототехнических решений и новосибирскими средне-специальными учебными заведениями. Соглашения предусматривают взаимодействие компаний-партнеров с Региональным центром компетенций в части реализации федерального проекта «Производительность труда».

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное министерство экономического развития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.