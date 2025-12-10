Авито Работа на Всероссийском кадровом форуме провела сессию «Рабочий – класс!»

На Всероссийском кадровом форуме прошла сессия «Рабочий – класс!», посвящённая росту конкуренции за квалифицированные кадры и укреплению имиджа рабочих профессий.

«Рынок труда меняется стремительно. Численность рабочей силы в стране не растёт, а потребность в квалифицированных кадрах увеличивается. Исследование показывает, что профессиональные перетоки становятся одним из ключевых способов восполнять наиболее востребованные группы профессий. Люди всё чаще готовы менять сферу, осваивать новые направления и приходить в производство, где сегодня открывается множество возможностей для роста», — отметил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Михаил Блюм, исполняющий обязанности заместителя директора департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнёрства Минтруда России, подчеркнул: «Мы видим чёткий сигнал — переход между профессиями становится нормой. Рынок труда — живой и гибкий механизм, и сотрудники всё чаще рассматривают возможность смены рода деятельности».

Автор YouTube-канала «Люция. Перезагрузка» поделилась личной историей: «Мой путь в рабочую профессию начался с эксперимента, но превратился в дело жизни. В офисе я и представить не могла, что буду строить лодки, создавать ЧПУ-станки и собирать настоящую спецтехнику. Сегодня я уверена: многие не пробуют себя в рабочих профессиях только потому, что не знают, насколько это современная, творческая и высокотехнологичная сфера. Но и бизнесу нужно говорить громче — рассказывать о себе, показывать цеха, технологии, процессы, быть немного блогером».