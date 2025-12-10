В Новосибирске студенты НГУ создали сервис для показа фото гостей на экранах мероприятий

Студенты Новосибирского государственного университета представили сервис, который превращает зрителей концертов и фестивалей в участников происходящего.

Через бота в Telegram гости могут отправлять фотографии, и они выводятся на большие экраны. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Проект создают Никита Зеленков и Илья Трушкин из Института интеллектуальной робототехники. Разработка уже прошла испытание на «Научном пикнике» НГУ. Сейчас модерация контента выполняется вручную, но позже планируется автоматическая фильтрация.

Авторы намерены упростить настройку системы и расширить её использование, чтобы она подходила для спортивных событий, форумов и других площадок.