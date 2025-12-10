Мировой судья в Новосибирске оштрафовал микрокредитную компанию на 100 тысяч рублей

Мировой судья в Новосибирске выписал штраф МФК «Займер» за уведомление клиента о задолженности в запрещенном мессенджере, что является нарушением закона о защите персональных данных.

Как отмечает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области, компания направила должнику уведомление в мессенджере WhatsAрp* с его персональными данными. Инцидент произошел 5 мая. Сообщение содержало имя и фамилию мужчины. Суд отклонил доводы организации о том, что по ним нельзя однозначно идентифицировать человека, поскольку вместе с номером телефона сделать это просто. Следовательно, имя и фамилия являются персональными данными.

Закон о защите персональных данных запрещает передавать персональные и платёжные данные россиян через иностранные мессенджеры.

Теперь организация должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.







WhаtsAрp* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.