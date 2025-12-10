82.76% -1.2
общество

В Новосибирске главу компании-застройщика обвиняют в мошенничестве на 71 млн рублей

Geisteskerker / pixabay.com
В Новосибирске прокуратура контролирует расследование уголовного дела о мошенничестве, к которому, по данным следствия, причастна строительная компания «Дрим Констракшн».

В надзорном ведомстве сообщили, что застройщик не завершил строительство 65 жилых домов, а сумма причинённого ущерба превышает 71 миллион рублей.

Дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

После совещания в прокуратуре задержан руководитель компании, и сейчас рассматривается вопрос о выборе меры пресечения.

Игорь Кириченко
Журналист

