сегодня
11 декабря, 00:04
пробки
1/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
вчера 22:30
общество

В Новосибирске появится спецавтомобиль для контроля платной парковки

Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске готовится к работе первый патрульный автомобиль, следящий за соблюдением правил платной парковки. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Автомобиль оснащён системой автоматического считывания номеров и проверки оплаты стоянки. При выявлении нарушений формируются электронные материалы с привязкой ко времени и месту, а постановления оформляются без участия инспектора.

Машина уже зарегистрирована, оборудована и получила специальную цветографическую схему. Городской центр организации дорожного движения готовит её к вводу в эксплуатацию.

Одновременно продолжается расширение зон платной парковки, чтобы снизить стихийную парковку, мешающую движению и снижению безопасности на дорогах.

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
