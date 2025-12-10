В Новосибирске появится спецавтомобиль для контроля платной парковки

В Новосибирске готовится к работе первый патрульный автомобиль, следящий за соблюдением правил платной парковки. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Автомобиль оснащён системой автоматического считывания номеров и проверки оплаты стоянки. При выявлении нарушений формируются электронные материалы с привязкой ко времени и месту, а постановления оформляются без участия инспектора.

Машина уже зарегистрирована, оборудована и получила специальную цветографическую схему. Городской центр организации дорожного движения готовит её к вводу в эксплуатацию.

Одновременно продолжается расширение зон платной парковки, чтобы снизить стихийную парковку, мешающую движению и снижению безопасности на дорогах.