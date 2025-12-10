82.76% -1.2
общество

В Новосибирске у экс-чиновника Росприроднадзора изъяли имущество на 300 миллионов

Фото: freepik.com
Новосибирский суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил изъять имущество бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова.

По данным РИА Новости, совокупная стоимость конфискованного имущества превышает 300 миллионов рублей.

В государственную казну переданы 13 автомобилей, несколько земельных участков, жилой дом, квартира, ряд нежилых помещений, а также восемь объектов недвижимости за рубежом. Кроме того, изъята полная доля Фролова в уставном капитале «Алтайской транспортной компании».

Основанием для иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства во время работы чиновника. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Уголовное дело в отношении Фролова рассматривается в Центральном районном суде Кемерово.

Игорь Кириченко
Журналист

