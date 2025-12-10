В Новосибирске на реке Иня тело мужчины вмерзло в лед

На реке Иня, недалеко от улицы Заречной, спасатели отряда «Вега-3» нашли тело мужчины 1949 года рождения, который ранее числился пропавшим.

По данным МАСС, он провалился под лёд, а выбраться самостоятельно или дождаться помощи не смог. Тело обнаружили вмёрзшим в ледяную поверхность.

После трагедии спасатели вновь обратились к жителям с просьбой быть осторожными при выходе на замёрзшие водоёмы. Они подчёркивают, что лёд часто выглядит прочным, но его состояние зависит от множества факторов, которые сложно оценить на глаз.

Спасатели передали соболезнования родным погибшего и напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности, чтобы избежать подобных случаев.