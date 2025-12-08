Тринадцатая пенсия: ждать ли ее россиянам перед 2026 годом

Госдума уже не первый год обсуждает законодательные инициативы, связанные с этой выплатой. На днях очередной законопроект подготовили и собираются внести на обсуждение депутаты партии «Справедливая Россия». Как сообщает РИА Новости, речь идет о доплате к страховой пенсии. Начислять ее предлагается каждый год в декабре. Размер этой доплаты должен быть не ниже 1,5 величин прожиточного минимума.

Однако не стоит забывать, что установление дополнительных социальных выплат напрямую зависит от экономической ситуации в стране. Чем она устойчивее, тем выше шанс, что власти примут решение о новых программах материальной поддержки.

На данный момент никакого решения по этому вопросу нет. Чуть ли не каждый год в декабре появляются фейки об установлении 13-й пенсии, но реальности они не соответствуют.

Тем не менее, в декабре 2025 года пенсионеры действительно получат две выплаты. Одну уже начислили в начале месяца и вторая придет пожилым людям и другим получателям пенсий перед Новым годом. Вторая пенсия — январская. Ее перечислят досрочно, чтобы деньги были доступны до новогодних каникул, когда банки и почта могут быть закрыты. Эта практика распространяется на страховые, социальные и военные пенсии, а при назначении других выплат от СФР они тоже идут досрочно.

Кстати, январская пенсия уже будет проиндексирована: страховые выплаты вырастут на 7,6%, социальные — на 6,8%. Таким образом, две декабрьские выплаты не связаны с новой мерой поддержки, а являются обычной процедурой досрочной выдачи пенсии с учётом ежегодной индексации.