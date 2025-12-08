Кремль объявил дату проведения прямой линии с Владимиром Путиным в декабре

Как отмечает пресс-служба, речь в прямом эфире пойдет о подведении итогов 2025 года. Также глава государства ответит на обращения граждан и вопросы представителей СМИ.

Организаторы сообщили, что задать вопрос президенту смогут все желающие. Сделать это можно несколькими способами:

• через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);

• отправив СМС или ММС на номер 0-40-40;

• по телефону горячей линии 8-800-200-40-40;

• с помощью мобильного приложения, ссылка на которое размещена на сайте программы;

• в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» через официальные сообщества проекта;

• через чат-бота в мессенджере MAX.

Приём сообщений стартовал 4 декабря в 15:00 и продолжится до завершения эфира.

Как уточняют в администрации президента, нынешний формат совмещает прямую линию и пресс-конференцию — такая практика используется уже четвертый год. Об объединённом формате в 2025 году ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Трансляция будет доступна в эфире ведущих федеральных телеканалов (Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир»), а также в официальных аккаунтах программы в социальных сетях. Напомним, предыдущая большая программа с участием Путина прошла 19 декабря 2024 года и длилась более четырёх часов.