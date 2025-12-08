82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 19:09
пробки
7/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 17:24
общество

В Новосибирске наградили волонтёров за поддержку участников СВО

Автор фото: Ольга Еренкова.
В Международный день волонтера в Новосибирске наградили волонтёров, руководителей и сотрудников предприятий и общественных организаций за активную гражданскую позицию и помощь участникам специальной военной операции. Организаторы праздника – депутаты Совета депутатов города Новосибирска Юлия Логинова Андрея Зайцева (депутатское объединение «Единая Россия»).

Больше 200 волонтеров собрались в актовом зале СибУПК на торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню волонтера. Как рассказала Юлия Логинова средидобровольцев, которые по зову сердцаподдерживают участников CВО и жителей новых регионов людей разных возрастов от пяти до 90 лет. Каждому из гостей праздника вручили благодарственные письма и небольшие презенты. Среди награжденных волонтеров была и Юлия Логинова. Шесть месяцев Юлия Владимировна добровольцем прослужила в отряде БАРС-36 «Орион» КРШБР «Сибирь», а после возвращения стала руководителем благотворительного фонда «К Победе вместе!». За три года работы фонд отправил 97 фур гуманитарных грузов.

Фото В Новосибирске наградили волонтёров за поддержку участников СВО 2

«Уже несколько лет эти самые добрые люди Новосибирска помогают нашему фонду. Каждый раз они приезжают и помогают нам на погрузке фур, помогают организовывать сборы. Мне хочется обнять и поблагодарить каждого. Желаю нашим волонтерам не уставать помогать, оставаться людьми с большим и щедрым сердцем. Чувствовать поддержку это очень важно для бойцов», — отметила Юлия Логинова.

Фото В Новосибирске наградили волонтёров за поддержку участников СВО 3

Андрей Зайцев поддержал коллегу. «День волонтера – это праздник всех добровольцев. Но мы хотим, прежде всего, отметить именно тех людей, которые помогают нашим бойцам и жителям новых регионов. Наши добровольцы очень много делают: плетут сети, вяжут подшлемники и теплые носки, готовят сублимированные супы, пишут письма, изготавливают обереги для солдат. О каждом из наших добровольных помощников можно сказать много добрых хороших слов. Наш фонд – как человек, растет, мужает, учится и, думаю, будет продолжать гуманитарную деятельность еще долго. Тем бойцам, кто вернулся, нужна реабилитация, поддержка с обучением, освоением новых профессий. Мы будем подстраиваться под новые реалии, и помогать тем, кто нуждается в нашей поддержке», — сказал Андрей Зайцев.

Автор текста: Ольга Еренкова.

0
Галина Дидан
Журналист

