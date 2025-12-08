В Новосибирске наградили волонтёров за поддержку участников СВО

В Международный день волонтера в Новосибирске наградили волонтёров, руководителей и сотрудников предприятий и общественных организаций за активную гражданскую позицию и помощь участникам специальной военной операции. Организаторы праздника – депутаты Совета депутатов города Новосибирска Юлия Логинова Андрея Зайцева (депутатское объединение «Единая Россия»).

Больше 200 волонтеров собрались в актовом зале СибУПК на торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню волонтера. Как рассказала Юлия Логинова средидобровольцев, которые по зову сердцаподдерживают участников CВО и жителей новых регионов людей разных возрастов от пяти до 90 лет. Каждому из гостей праздника вручили благодарственные письма и небольшие презенты. Среди награжденных волонтеров была и Юлия Логинова. Шесть месяцев Юлия Владимировна добровольцем прослужила в отряде БАРС-36 «Орион» КРШБР «Сибирь», а после возвращения стала руководителем благотворительного фонда «К Победе вместе!». За три года работы фонд отправил 97 фур гуманитарных грузов.

«Уже несколько лет эти самые добрые люди Новосибирска помогают нашему фонду. Каждый раз они приезжают и помогают нам на погрузке фур, помогают организовывать сборы. Мне хочется обнять и поблагодарить каждого. Желаю нашим волонтерам не уставать помогать, оставаться людьми с большим и щедрым сердцем. Чувствовать поддержку это очень важно для бойцов», — отметила Юлия Логинова.

Андрей Зайцев поддержал коллегу. «День волонтера – это праздник всех добровольцев. Но мы хотим, прежде всего, отметить именно тех людей, которые помогают нашим бойцам и жителям новых регионов. Наши добровольцы очень много делают: плетут сети, вяжут подшлемники и теплые носки, готовят сублимированные супы, пишут письма, изготавливают обереги для солдат. О каждом из наших добровольных помощников можно сказать много добрых хороших слов. Наш фонд – как человек, растет, мужает, учится и, думаю, будет продолжать гуманитарную деятельность еще долго. Тем бойцам, кто вернулся, нужна реабилитация, поддержка с обучением, освоением новых профессий. Мы будем подстраиваться под новые реалии, и помогать тем, кто нуждается в нашей поддержке», — сказал Андрей Зайцев.

Автор текста: Ольга Еренкова.