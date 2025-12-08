Банду цыган заключили в СИЗО из-за мошенничества с выплатами бойцам СВО

Октябрьский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для восьми фигурантов дела о крупном мошенничестве в отношении военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

По данным следствия, Руслан Казаченко, Гутьера Козловская, Геннадий Панченко, Роман Казаченко, Алексей Панченко, Раиса Калмыкова, Кристина Андреева и Николай Павловский входят в организованную группу, которая, по версии правоохранителей, совершала мошенничества в особо крупном размере, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ. Их действия, считают силовики, затрагивали права военнослужащих, что создает риски для обороноспособности и национальной безопасности страны.

Суд арестовал всех обвиняемых на два месяца — до 3 февраля 2026 года.

Как отмечается, противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области при взаимодействии с военной контрразведкой, прокуратурой и ГУ МВД.

Постановления суда пока не вступили в законную силу.



