В Советском районе Новосибирска прошло очередное занятие «Школы ЖКХ»

Сфера ЖКХ касается каждого горожанина. Растут тарифы, вносятся изменения в законы. Чтобы разобраться в этой непростой сфере в Ресурсном центре на ОбьГЭСе при поддержке депутата Совета депутатов города Новосибирска Антона Бурмистрова (депутатское объединение КПРФ) работает «Школа ЖКХ».

В рамках проект провели уже несколько занятий. «Занятия «Школы ЖКХ» у нас проходят систематически с учетом сезонности. В прошлом году провели два семинара, в этом году – три. Сегодняшний семинар четвертый и, возможно, завершающий в этом году. В следующем году мы будем продолжать организацию подобных мероприятий», — уточнила руководитель ресурсного центра общественных объединений Советского района на улице Новоморской, 12 Олеся Тарасова.

Сфера ЖКХ очень обширная. Самые актуальные вопросы на которые ищут ответы собственники: обязанности УК и собственников квартир в МКД, текущий и капитальный ремонт, приемка работ у подрядчиков, ответственность сторон, выстраивание правильного взаимодействия с УК, взаимодействие собственников внутри дома по принятию общих решений, обслуживание общедомового имущества, алгоритм действий для решения вопроса благоустройства придомовой территории и многое другое.

«Сложно даже одну тему объять за одно занятие, поэтому мы стараемся разбить большую тему на несколько уроков. Например, на этом занятии разбираем тему организации общего собрания и проведения голосования. Благодаря ресурсному центру нам удается это сделать в живом общении. Приглашаем экспертов, в том числе общественников с богатым опытом в управлении дома, специалистов при общественном совете. Моя роль здесь – модератор занятий, чтобы обсуждение не выходило за рамки заданной темы и все смогли в ней разобраться», — отметил Антон Бурмистров.

Школа ЖКХ учит жителей не только взаимодействию с управляющими компаниями и органами власти, она помогает проработать и подготовить наказы депутатам на текущий избирательный цикл. Очень многое здесь зависит именно от активности жителей, их готовности и умения добиваться поставленных целей.

«Если в доме хорошая самоорганизация, есть рабочий совет дома, который знает, как провести голосование, как оперативно пройти все бюрократические ступени необходимые для реализации наказа, это очень упрощает взаимодействие с жителями. Мне, как депутату, удобнее и быстрее работать с жителями, которые понимают, как устроена система, чем с теми, которые даже не знают, как организовать простой чат в доме. Школы ЖКХ запускает процесс общения и обмена опытом между жителями и помогает благоустраивать территорию округа», — уверен народный представитель.

Автор текста: Ольга Еренкова.