Новогодние праздники‑2026: сколько отдыхаем

В 2026‑м году россиянам предстоит настоящий зимний марафон отдыха: Правительство Российской Федерации утвердило длительные новогодние каникулы — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 включительно.

Такое решение стало возможным благодаря переносу выходных: поскольку 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, дни отдыха «переместили» на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января.

В итоге — целых 12 дней подряд без работы. Праздничный период начинается ещё в канун: 31 декабря 2025‑го — и продлится до воскресенья, 11 января 2026‑го.

Такой затяжной отдых — отличная возможность провести новогодние дни спокойно: встретить праздник с близкими, выехать за город, устроить зимнюю прогулку или мини‑путешествие, заняться домашним уютом. Многие воспользуются паузой, чтобы восстановить силы, завершить старые дела и начать новый год с настроем.

Главное — заранее спланировать: 12‑дневные каникулы даются не просто так. Если хочется — можно комбинировать отдых с развлечениями, посещениями, поездками. Если же хочется тишины и спокойствия — долгий отдых даёт шанс выспаться, отдохнуть душой и зарядиться перед январскими рабочими неделями.