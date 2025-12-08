В Новосибирске состоялся 30-й Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья

Выступающих наградили за успехи в творчестве участники фестиваля прошлых лет.

3 декабря в Государственном концертном зале имени А.М. Каца состоялся 30-й Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы — талантливы!», организованный департаментом по социальной политике мэрии Новосибирска.

Фестиваль прошел в два этапа: сначала состоялся отборочный тур, который провели в районах Новосибирска, а потом — городской финал с гала-концертом и награждением участников. В Городском фестивале творчества детей «Мы — талантливы!» участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья иинвалидностью от 7 до 17 лет, в том числе в составе творческих коллективов. В этом году, по случаю 30-летия фестиваля, на церемонию пригласили и победителей прошлых лет. Первый и второй этаж концертного зала были заполнены гостями мероприятия. Они принимали участие в различных мастер-классах, которые были доступны перед началом основной программы.

Так, Городской центр социальной помощи семье и детям провел интерактивную игру «Напольные шашки», обучение программированию с роботом Tale-Bot, а также познакомил детей с очками виртуальной реальности. Детский сад №77 «Ладушки» представил развивающие мастер-классы по изготовлению спортивно-развивающих игр своими руками «Нескучно и спортивно», нейрогимнастику для детей, научил рисовать в технике пуантилизм и играть в алгоритмические игры.

По словам организаторов, идеи для мастер-классов возникли быстро — постоянная работа с детьми держит воображение в тонусе. Кроме того, гости мероприятия попробовали решить деревянные головоломки «Pro кубики», поучаствовали в шоу с лисами «Цирк чудес», познакомились с техникой декупаж на примере новогодних игрушек, с секретами ветеринаров и с основами актерского мастерства. Также на втором этаже концертного зала для всех желающих работала студия аквагрима.

В число творческих мастер-классов вошли «Снеговичок», «Конь-огонь», «Брошь для мамы» и мастерская ручного творчества. Гости мероприятия не только получали удовольствие, но и учились на разнообразных локациях, которые одновременно были и развлекательные, и полезные.

Также в фойе концертного зала для гостей мероприятия были установлены зоны для фото и новогодняя елка. На малой сцене выступили призеры отборочных туров фестиваля с танцевальными и вокальными номерами, а также с игрой на музыкальных инструментах — скрипке и гитаре. Основная программа «Мы — талантливы!» прошла на круглой сцене. Гала-концерт посетили заместитель мэра города Новосибирска Валерий Шварцкопп и начальник управления департамента социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска Александр Бондаренко — они произнесла приветственные слова перед началом гала-концерта. «От имени мэра города Новосибирска Максима Георгиевича Кудрявцева и от себя лично приветствую всех собравшихся в этом уютном зале, знакомом зале, на 30-м фестивале творчества «Мы — Талантливы». Ещё не успел закончиться 29-й в прошлом году, а мы уже начали думать про 30-й», — признался Валерий Шварцкопп, — «Весь год мы скучали, ждали этого дня, и вот, он наступил. Сегодня остаётся выразить слова благодарности». По словам заместителя мэра, в предварительном этапе в 2025 году приняли участие во всех районах города более 1000 детей. «Самое главное, что у нас есть эта площадка, где дети могут проявить себя, показать себя, и мы не зря пригласили сегодня выпускников прошлых лет, чтобы показать, что на этом не заканчивается ничего, всё продолжается», — подчеркнул Валерий Шварцкопп.