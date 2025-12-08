Повреждение кабеля парализовало электроснабжение в Дзержинском районе Новосибирска

Сегодня в Дзержинском районе Новосибирска произошло повреждение нескольких кабельных линий электропередачи, в результате чего без электричества остались несколько трансформаторных подстанций, сообщили «Россети Новосибирск».

На место происшествия были направлены бригады компании, спецтехника и электротехническая лаборатория. Энергоснабжение на улицах Волочаевская, Липецкая, Новороссийская, Почтовая и Ярослава Гашека уже восстановлено к 13:00.

Работы продолжаются в микрорайоне Березовая роща: поврежденный участок кабеля определен, проводятся раскопки для доступа к месту ремонта. Учитывая низкую температуру воздуха (ниже -24 °C) и сложности проведения земляных работ в темное время суток, прогнозируемое завершение аварийно-восстановительных работ — 18:00.