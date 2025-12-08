8 декабря: народные приметы на Клима Холодного

8 декабря в России отмечают народный праздник Климентьев день.

В церковном календаре это дата почтения памяти священномученика Климента, папы Римского и ученика апостола Петра. По старому стилю дата приходится на 25 ноября.

Климент родился в богатой и знатной семье, однако в раннем детстве был разлучен с родителями и долгое время считал их погибшими. Получив превосходное образование, он отправился в путешествия. В Александрии Климент встретил Варнаву, под влиянием которого стал последователем нового учения, а позже стал учеником апостола Петра и принял крещение.

Во время одной из проповедей Климента он воссоединился со своей семьей: родители и братья также приняли христианство. Непосредственно перед смертью апостол Петр возвел Климента в сан епископа. Климент стал четвёртым епископом Рима, папой Климентом I. Его стойкость и вера были настолько велики, что язычники донесли на него императору, который сослал его в Инкерманские каменоломни и позже приказал казнить.

На Руси считалось, что любое дело в Климентьев день лучше начинать натощак. Возможно, это связано с периодом молотьбы зерна: работа на полный желудок делала человека медлительным и сонливым.

Существовало поверье, что под домом человека, родившегося в этот день, могут собираться волки. Поэтому именинники старались не покидать жилище, особенно в темное время суток.

Приметы Климентьева дня

Если петухи рано запели — скоро ожидается оттепель.

Снегопад предвещает дождливое лето будущего года.

Вода на реке поднялась выше льда — к потеплению и дождю.

Родившимся 8 декабря советуют оставаться дома, чтобы избежать встречи с волком.