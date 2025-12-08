В Новосибирске за трое суток задержали 18 нарушителей общественного порядка

Число выездов групп быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ по фактам нарушений общественного порядка в Новосибирске продолжает расти: с 408 случаев в октябре до 623 — в ноябре. Тенденция сохранилась и в первые выходные декабря: за трое суток гвардейцы пресекли 84 нарушения порядка и 25 попыток хищений.

В ночь на 5 и 6 декабря бойцы ГБР трижды вызывали бригады скорой помощи для оказания помощи женщинам, находившимся в тяжёлом состоянии алкогольного опьянения и уснувших в общественных местах — в магазине на улице 9-й Гвардейской дивизии, кафе на улице Петухова и баре на улице Фрунзе.

6 декабря в баре на Красном проспекте произошёл инцидент с применением оружия: нетрезвый посетитель, поссорившись с другими гостями и получив просьбу прекратить агрессию, достал из кармана нож. В этот момент в заведение уже прибыли бойцы ГБР ГВАРДИИ — по вызову, связанному с другим хулиганом, сломавшим в потасовке пластиковый стул. Обоих мужчин задержали и передали полиции.

7 декабря в продуктовом магазине на улице Державина гвардейцы задержали двух мужчин, своими действиями мешавших работе продавцов и посетителям. Для их вывода из помещения пришлось применить физическую силу. В тот же день, около 23 часов, в баре на улице Ленина компания из двух пьяных мужчин и женщины повредила ручку двери туалета, после чего перебралась в другое заведение на Красном проспекте, где один из мужчин выбил ногой входную дверь. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции «Центральный».

В общей сложности за эти три дня ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в правоохранительные органы передали 18 задержанных.