Две школы закрыли в Новосибирской области из-за роста заболеваемости ОРВИ

Две школы в Новосибирской области временно перевели на карантин по санитарно-эпидемиологическим причинам. Об этом на оперативном совещании регионального правительства сообщила министр образования Мария Жафярова.

По словам министра, одна школа в Искитимском районе закрыта до 10 декабря, вторая — в Кыштовском районе — до 11 декабря. В образовательных учреждениях усилили профилактические меры: питание организуют по раздельному графику, чтобы не допустить смешивания классов, а обслуживающий персонал обязан носить маски.