Лидер новосибирских пенсионеров Кожемякин прекратил смертельную голодовку

Эдуард Кожемякин завершил сухую голодовку, которую начал по ряду важных причин, после резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом он сообщил Сиб.ФМ





«Жажды не было, однако общее состояние здоровья внушало серьёзные опасения. Закрыв глаза, я видел яркий свет вдали — признак критического состояния организма», — рассказал он.





В ночь на 6 декабря Эдуард Кожемякин завершил сухую голодовку. По его словам, отказ от воды может привести к летальному исходу в течение трёх дней. Уже через несколько дней после начала акции самочувствие Кожемякина резко ухудшилось, он ощутил близость смерти, отмечает сам активист.







По словам Кожемякина, на решение приостановить голодовку повлияло и обращение близких, в том числе его 81-летней матери, которые просили его прекратить акцию, чтобы избежать тяжёлых последствий.







Активист отметил, что его требования не были удовлетворены, поэтому он продолжит борьбу другими способами. Ранее, во время первой 12-дневной голодовки, Кожемякин заявлял о бездействии ряда должностных лиц, что привело его к инвалидности. Во время второй, по его словам, представители власти демонстрировали полное пренебрежение к его жизни и здоровью.







Сейчас Кожемякин планирует продолжать борьбу за справедливость и участвовать в следственных мероприятиях по преступлениям, совершённым, по его утверждению, рядом сопартийцев. Также активист намерен подробно рассказать избирателям о нарушениях и злоупотреблениях на предстоящих выборах в Государственную Думу.





