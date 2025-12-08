82.76% -1.2
сегодня 16:57
общество

Два исторических дома в Новосибирске выставлены на аукцион за рубль

Фото: Новосибирские новости
В Новосибирске на торги выставляют два здания Алтайской железной дороги на улице Якушева — по адресу 142 и 144. Как сообщили «Новосибирские новости», оба дома включены в реестр объектов культурного наследия, но находятся в плачевном состоянии: часть построек обветшала и частично разобрана.

Одно здание, построенное в 1913 году, имеет площадь 261,3 кв. м и кадастровую стоимость почти 5,8 млн рублей, второй дом 1916 года — 263,3 кв. м, стоимостью более 7,3 млн рублей. Начальная цена аукциона по каждому объекту составляет всего один рубль, а арендная плата за землю под зданиями — тоже один рубль в год.

Победителям торгов предстоит разработка проектной документации и проведение работ по сохранению исторических зданий в соответствии с охранными обязательствами.

Александра Провоторова
журналист

