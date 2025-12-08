Новосибирскую ТЭЦ-3 модернизируют за счёт инвестиций в 24,4 млрд рублей

Сибирская генерирующая компания направит около 24,4 млрд рублей на модернизацию ТЭЦ-3 в Новосибирске.

По данным телеграм-канала «СГК Новосибирск», на станции появится новый котёл и современный электрофильтр. Для города это станет первым за долгие годы проектом по вводу дополнительных мощностей для выработки тепла.

Проект установки котла №15 прошёл конкурсный отбор в федеральной программе модернизации генерирующего оборудования. На площадке уже начались подготовительные работы, необходимые для строительства.

Согласно плану, новое оборудование должно вступить в эксплуатацию 1 декабря 2029 года.