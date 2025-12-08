«Есть нюанс»: Жители новосибирской высотки возмутились открытием в их доме салона эротического массажа

Дети жильцов дома просыпаются ночью из-за доносящихся из салона стонов.

Недавно в Новосибирске в жилом доме на улице 1905 года открылось загадочное заведение. Согласно информации в открытых источниках, организация занимается эротическим массажем и называется «Nuance». Арендаторы же утверждают, что содержат «Отель впечатлений». Жителей дома 21к3 подобное соседство не устраивает. Журналист Сиб.фм отправился на место и пообщался со обеими сторонами конфликта.

Как нам рассказал житель дома Игорь, ранее на том же месте работал салон эротического массажа «Молен Руж» — с ним собственники соседних квартир боролись целых 4 года. Подробнее об этом заведении рассказал Прецедент. В апреле 2025 года салон под названием «Молен Руж» закрылся. Спустя полгода затишья жители дома увидели, как в том же месте под другим названием открылся новый салон эротического массажа «Nuance».

Заведение находится на первом этаже жилого дома. Попасть в него можно через отдельный вход, который находится рядом с дверью в языковую школу.

«Прошло полгода, и они возобновляют свою деятельность. То есть салон уже работает. Вчера я связался с ними под видом клиента, расспросил. Они сказали, что позиционируют себя как сдача номеров для романтических свиданий, но можно заказать их девочек», — поделился Игорь.

Также житель дома упомянул, что недавно в «Nuance» удалось попасть Ольге, чья квартира находится прямо над помещениями салона эротического массажа. По еë словам, от «Молен Руж» заведение отличается лишь новым сайтом и немного другим ремонтом — даже мебель осталась прежней.

«Мне предлагали денежное вознаграждение за молчание. А как молчать? Я же не от кого-то, сама там живу. У меня две дочери, как раз над помещениями салона находится детская комната», — рассказала Ольга, — «Дочери просыпались от этих звуков, приходили, говорили: «Мам, как нам спать?». Клиенты заведения громко слушают музыку, курят, справляют нужду прямо на наш дом».

Мы отправились к салону эротического массажа «Nuance» по указанному в Яндекс Картах и 2ГИС адресу. На месте, через дорогу от общеобразовательной школы, увидели дверь с красным фонарём, который недвусмысленно обозначал характер оказываемых услуг. На входе нас встретили камеры видеонаблюдения — одна снаружи и одна в тамбуре. Никаких вывесок с названием на входе в заведение не было.

После долгих попыток попасть внутрь нам открыла дверь Елена, представившаяся арендатором помещения. По еë словам, здесь находится «Отель впечатлений», который открылся месяц назад и занимается сдачей комнат в аренду. Подтвердить эту информацию нам не удалось — отелей под таким названием в доме 21к3, как и в Новосибирске в целом, на картах не отмечено. Сайта организации мы также не нашли. Уточним, что внутрь нас не пустили, сославшись на незаконченную уборку и нерабочие часы. Днём «отель» не работает. Интерьер, который удалось увидеть через преграждающего вход арендатора помещения, сильно напоминал фотографии с официального сайта «Nuance».

Чтобы узнать, оказывает ли услуги салон эротического массажа по тому же адресу, а также установить его связь с «Молен Руж», журналист Сиб.фм позвонил в «Nuance» под видом клиента. Администратор салона подтвердила, что заведение работает и предлагает те же услуги, что указаны на их официальном сайте. Стоит отметить, что в разделе «Программы» предлагают «Записаться на впечатления». В целом, в списке услуг салона эротического массажа название отеля мелькает на удивление часто.

«Это «Nuance», у нас эротический массаж. У нас часик минимальный — туда входит душ с девушкой до и после, классический массаж, эротическая часть с одним окончанием. Она по стоимости 4900, дополнительные услуги — от 2 тысяч. Прикосновения, имитации, любые вообще услуги по вашему выбору», — рассказала администратор салона.

Так администратор «Nuance» предложил потенциальному клиенту услуги и обозначил цену выбранного удовольствия — за минимальную программу с двумя девушками на два часа в салоне просят 17 тысяч рублей.

Комментарии владельца «Отеля впечатлений» Елены идут вразрез со словами жильцов дома. Она утверждает, что занимается сдачей комнат, а услуги эротического характера в её заведении никто не оказывает. Тем не менее, Елена упомянула о возможности вызова сертифицированного мастера для расслабляющего массажа головы и стоп.

«Мы сдаем номера в аренду, у меня в ИП так и идëт — «Аренда комнат». По санитарным нормам у нас чистые и исправные туалеты, есть жидкое мыло, бумажные полотенца и утилизация отходов. С канализацией и водоснабжением у нас всë в порядке, у всего персонала есть медицинские книжки. Мы называемся «Отель впечатлений». Я сталкиваюсь с преследованием со стороны жильцов дома, но мне все соседи отвечают, что мы никому не мешаем. Неделю назад в полпервого ночи я красила стены, и ко мне ворвалась Ольга, начала ходить по отелю. Для меня это непонятно», — рассказала Елена.

В разговоре с Сиб.фм владелица отеля отрицала всякую причастность к услугам эротического характера. Ответа на вопрос о действующем массажном салоне по тому же адресу у Елены не нашлось — после долгого молчания она лишь повторила, что содержит отель.

Собранные редакцией материалы мы попросили оценить юриста ПЦ «Алмаз Новосибирск» Андрея Петрова. Он отметил, что деятельность салонов эротического массажа юридически не закреплена в РФ. Вместе с тем, размещение такого заведения в жилом доме может заинтересовать надзорные органы.

«Тем не менее, деятельность салонов эромассажа может попадать под статью 135 УК РФ — развратные действия. Наказание за подобные нарушения может доходить до 15 лет лишения свободы. В рассматриваемом случае необходимо задействовать органы Прокуратуры РФ, с целью проведения комплексной проверки деятельности данного салона на соответствие законодательству Российской Федерации», — объяснил юрист.

