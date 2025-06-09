В Новосибирске многодетная мать устроила наркопритон в квартире с детьми

Жители дома в Новосибирске бьют тревогу из-за соседки, которая превратила свою квартиру в наркопритон. Об этом сообщают Аргументы и факты Новосибирск. 37-летняя Кристина А., мать троих детей 5, 9 и 11 лет, сама употребляет героин и принимает у себя наркозависимых. Об этом стало известно из программы «Мужское/Женское».

Соседи жалуются на постоянный поток подозрительных посетителей, которые употребляют запрещённые вещества прямо на глазах у детей. По их словам, дети не посещают школу и детский сад, остаются без присмотра и должного воспитания. Несмотря на многочисленные обращения, органы опеки до сих пор не приняли мер.

Старшая дочь Кристины, 20-летняя Ксения, рассказала, что её мать ещё с 14 лет страдает наркозависимостью и уже была судима за распространение наркотиков. Девушка, которую вырастила бабушка, безуспешно пыталась помочь матери избавиться от пагубной привычки. По её мнению, младшим детям было бы безопаснее в детском доме.

Сама Кристина в эфире призналась в своей зависимости, но утверждает, что не считает себя плохой матерью и готова пройти лечение. Однако соседи и родные сомневаются в её искренности и требуют от властей срочного вмешательства, чтобы спасти детей.

Ранее Сиб.фм рассказывал о признаках наркозависимости у детей.