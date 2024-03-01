В Новосибирской области рассказали о признаках наркомании у детей

Минздрав Новосибирской области сообщил о рекомендациях для родителей, которые подозревают, что их дети могут употреблять наркотики.

Детский нарколог Нина Кошляк поделилась своим профессиональным мнением, основанным на медицинской практике.

Она привела пример случая, когда мама пациента обратилась с жалобой на то, что ее ребенок не спит ночью и проводит по несколько часов у окна, глядя в него.

Кошляк перечислила ряд признаков, на которые стоит обратить внимание, включая снижение веса, изменение аппетита, бессонницу, жалобы на боли в суставах, сухость кожи и волос, а также повышенную потливость.

Она также подчеркнула важность наблюдения за размерами зрачков ребенка. Их изменение может быть одним из ключевых признаков употребления наркотиков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что рожать в Новосибирск едут все больше женщин из СНГ.