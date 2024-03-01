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общество

Рожать в Новосибирск едут все больше женщин из СНГ

Фото: Freepik.com

Новосибирск превращается в центр медицинского туризма, считает главный акушер-гинеколог области Рэм Волков.

Для рождения своих малышей медицинские учреждения столицы региона все чаще выбирают жительницы СНГ — Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, а также из других сибирских городов — Алтая, Омска, Красноярска, Кузбасса.

По данным доктора, из Новосибирска рожать уезжают около 200 будущих мам.

Ранее мы рассказывали, что, по данным Росстата, в Новосибирской области за период с января по сентябрь прошлого года коэффициент младенческой смертности снизился на 24,5 %. За этот период зарегистрировали 123 случая, когда дети оказались мертвыми во время рождения.

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Галина Чебыкина
Журналист

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