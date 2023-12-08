123 мёртвых ребёнка родилось в Новосибирской области

За прошлый год в Новосибирской области 123 ребёнка оказались мёртвыми при рождении.

Как сообщает Росстат, в Новосибирской области за период с января по сентябрь прошлого года коэффициент младенческой смертности снизился на 24,5%.

За этот период зарегистрировали 123 случая, когда дети оказались мёртвыми во время рождения.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что по сравнению с январем — сентябрем прошлого года общее количество новорожденных в области снизилось на 0,6 тысяч человек. Количество умерших снизилось на 2,6 тысячи человек.