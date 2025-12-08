Россельхознадзор Новосибирской области забраковал 81 тонну зараженного винограда

В Новосибирскую область не допустили ввоз 93,5 тонны овощей и фруктов, в которых специалисты Россельхознадзора обнаружили опасные повреждения.

Как уточнили в управлении, проблемные партии прибыли из Узбекистана и Таджикистана. Лабораторные испытания показали, что заражены оказались 81 тонна винограда и 12,5 тонны томатов. Весь товар предпринимателям вернули и выдали предписание.

В ведомстве пояснили, что в ноябре инспекторы зафиксировали четыре случая выявления в партиях винограда карантинного для России объекта — повилики (Cuscuta spp.).

Кроме того, в одной из партий томатов обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов (ToBRFV).