В Новосибирской области второй месяц подряд фиксируют отток мигрантов

В Новосибирской области уже второй месяц людей приезжает много, но уезжает заметно больше.

За последнюю неделю в регион добралось около шести тысяч иностранцев, а почти десять тысяч покинули область. На оперативном совещании это подтвердил руководитель областного главка полиции Андрей Кульков, отметив, что подобное соотношение держится не впервые.

Параллельно усилили контроль за соблюдением миграционных правил. Полиция прошла по одиннадцати объектам, где обычно концентрируются приезжие, и там обнаружили больше сотни нарушений. Часть из них оказалась достаточно серьёзной, чтобы по нескольким людям приняли решение о выдворении.

За неделю отправили домой 24 иностранца, одного депортировали по отдельному решению.