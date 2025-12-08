82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 21:04
пробки
3/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 21:04
пробки
3/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 19:00
общество

В Новосибирской области второй месяц подряд фиксируют отток мигрантов

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области уже второй месяц людей приезжает много, но уезжает заметно больше.

За последнюю неделю в регион добралось около шести тысяч иностранцев, а почти десять тысяч покинули область. На оперативном совещании это подтвердил руководитель областного главка полиции Андрей Кульков, отметив, что подобное соотношение держится не впервые.

Параллельно усилили контроль за соблюдением миграционных правил. Полиция прошла по одиннадцати объектам, где обычно концентрируются приезжие, и там обнаружили больше сотни нарушений. Часть из них оказалась достаточно серьёзной, чтобы по нескольким людям приняли решение о выдворении.

За неделю отправили домой 24 иностранца, одного депортировали по отдельному решению.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.