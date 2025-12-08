Прокуратура Новосибирской области помогла инвалидам взыскать деньги за отсутствие воды

В Ордынском районе после серии жалоб пожилых людей с инвалидностью выяснилось, что их квартиры оставались без холодной воды больше месяца.

Проверка установила: местное предприятие «Ордынское» допустило нарушение условий коммунального обслуживания, что затронуло права потребителей. Прокуратура сочла ситуацию достаточной для обращения в суд и направила иски о взыскании компенсаций морального вреда.

Суд поддержал требования надзорного ведомства и обязал коммунальное предприятие выплатить средства пострадавшим.

По информации прокуратуры, решение уже исполнено. Все компенсации перечислены в полном объёме.