сегодня
08 декабря, 21:04
пробки
3/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 19:40
общество

В Новосибирске подсветку Бугринского моста повредили вандалы

Бугринский мост когда-то был одной из самых эффектных точек Новосибирска.

После открытия в 2014 году его арка вечером вспыхивала аккуратной декоративной подсветкой, и горожане долго обсуждали, как удачно она подчёркивает конструкцию. Но радость оказалась короткой. Уже через пару лет часть оборудования разбили неизвестные, после чего мост погрузился в темноту — и так стоит до сих пор.

В мэрии подтвердили, что речь идёт о последствиях умышленных повреждений, из-за которых светотехника стала непригодной.

Сейчас у истории появился шанс на продолжение. Губернатор Андрей Травников недавно сообщил, что власти региона готовят предложения по восстановлению подсветки. Он дал понять, что область готова поддержать город финансами, если проект примут, так что обсуждение перестало быть формальностью и двинулось в практическую сторону.

Игорь Кириченко
Журналист

