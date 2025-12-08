Из Новосибирской области в Беларусь экспорт зерна вырос почти в 5 раз

Экспорт аграрной продукции из Новосибирской области в Беларусь заметно увеличился.

По данным Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, с января по ноябрь 2025 года специалисты проконтролировали вывоз более ста тридцати восьми тысяч тонн рапса, нескольких тысяч тонн семян подсолнечника и льна. Все партии сопровождались фитосанитарными сертификатами, подтверждающими безопасность груза.

Объёмы поставок выросли почти в пять раз относительно прошлого года. Лабораторные исследования, проведённые в профильном институте, подтвердили качество и соответствие продукции санитарным нормам, действующим в Беларуси.

Контроль ведомства позволил оформить более двух тысяч сертификатов и обеспечить стабильность экспортных поставок.