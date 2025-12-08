82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 22:57
пробки
1/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 22:57
пробки
1/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
сегодня 20:40
общество

Из Новосибирской области в Беларусь экспорт зерна вырос почти в 5 раз

Фото: freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Экспорт аграрной продукции из Новосибирской области в Беларусь заметно увеличился.

По данным Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, с января по ноябрь 2025 года специалисты проконтролировали вывоз более ста тридцати восьми тысяч тонн рапса, нескольких тысяч тонн семян подсолнечника и льна. Все партии сопровождались фитосанитарными сертификатами, подтверждающими безопасность груза.

Объёмы поставок выросли почти в пять раз относительно прошлого года. Лабораторные исследования, проведённые в профильном институте, подтвердили качество и соответствие продукции санитарным нормам, действующим в Беларуси.

Контроль ведомства позволил оформить более двух тысяч сертификатов и обеспечить стабильность экспортных поставок.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.