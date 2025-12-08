82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 22:58
пробки
1/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
82.76% -1.2
сегодня
08 декабря, 22:58
пробки
1/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
сегодня 21:38
общество

В Новосибирске частично ограничат работу WhatsApp* и Telegram

Фото: Matthias Balk / www.globallookpress.com
Подпишитесь на Telegram-канал

WhаtsApp* и Telegram ограничат в России.

По всей России, в том числе и в Новосибирске, Роскомнадзор частично ограничивает работу WhаtsApp* и Telegram для противодействия преступникам. Внимание на заявление РКН обратил журналист Сиб.фм.

В РКН пояснили, что эти мессенджеры стали основными сервисами, которые используются для обмана россиян.

Напомним, что в четверг, 4 декабря, новосибирцы жаловались на сбои в работе Telegram. Читатель Сиб.фм тогда рассказал, что у него были проблемы с отправкой видео. После отправления они просто исчезали.

Стоит отметить, что массовая проблема в работе сервисов наблюдалась на юге России.

WhаtsApp* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.