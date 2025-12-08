В Новосибирской области на трассах развернули мобильные пункты обогрева

В регионе температура опустилась заметно ниже обычного.

Министерство транспорта Новосибирской области заранее предупредило автомобилистов о работе мобильных пунктов обогрева. Дорожные службы перевели на усиленный режим, чтобы снизить риски для тех, кто вынужден передвигаться по трассам в период сильных морозов.

На отдельных участках установлены передвижные пункты, где можно переждать холод и получить оперативную помощь. Внутри поддерживается тепло, а также есть базовый набор вещей и инструментов, пригодных в дороге, когда техника начинает вести себя непредсказуемо. Там держат тепловые пушки, запас тёплой одежды, одеяла, валенки, а ещё наборы для мелкого ремонта и провода для запуска двигателя.

Если автомобиль перестал работать или водитель почувствовал признаки переохлаждения, возможно обратиться к дежурным. Подрядчики помогают добраться до тёплого помещения, а при необходимости организуют эвакуацию машины в обогреваемый бокс, но только с согласия владельца.