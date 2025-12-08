82.76% -1.2
сегодня 22:21
общество

Зоопарк Новосибирска отправил гуманитарную помощь в ДНР

Фото: Новосибирский зоопарк
В Новосибирском зоопарке решили продолжить давнюю практику поддержки коллег и сформировали крупный гуманитарный груз для зоопарка в селе Придорожное Старобешевского района.

Такая помощь оказалась особенно своевременной, поскольку местный зоопарк столкнулся с серьёзными трудностями и нуждался в ресурсах для нормальной работы.

Отправка включала около двадцати тонн разнообразного содержимого: ветеринарные препараты, корма, необходимые для животных, а также новогодние наборы и небольшие сувениры, которые обычно используют в просветительских программах. Груз прибыл по месту назначения без задержек, что подтвердили специалисты, сопровождавшие доставку.

В новосибирском зоопарке подчёркивают, что подобные инициативы основаны не только на профессиональных контактах. Для них это ещё и способ поддержать тех, кто работает в более сложных условиях, показать, что зоопарки способны объединяться и помогать друг другу, когда это действительно требуется.

Игорь Кириченко
Журналист

