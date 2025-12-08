Президент России Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми

На заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию президент Владимир Путин сообщил о планах внедрения дополнительных мер поддержки семей с детьми.

В числе приоритетных инициатив — выплаты для семей с невысокими доходами, где воспитываются двое и более детей.

По словам главы государства, в этом году показатель рождаемости впервые включён в оценку работы глав регионов. Стратегия поддержки семей уже утверждена правительством, а реализация нового национального проекта «Семья» началась.

Президент подчеркнул принцип «чем больше детей, тем выше поддержка»: выплаты планируется увеличивать на каждого следующего ребёнка, чтобы стимулировать рост рождаемости и улучшить материальное положение семей.