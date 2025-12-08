В Новосибирском аэропорту началось строительство нового ангара S7 за 3 млрд рублей

В Новосибирской области развернули масштабный проект, который заметно усилит регион в авиационной сфере.

S7 Group приступила к строительству нового ангара для техобслуживания и ремонта Airbus A321 прямо на территории аэропорта Толмачёво. Такой шаг должен увеличить объём работ почти в полтора раза и, по сути, открыть сотни вакансий для специалистов, которые нужны уже сейчас.

На церемонии запуска строительства побывал и губернатор Андрей Травников. Он говорил о проекте почти с видимой гордостью: напомнил про модернизацию «Бердского электромеханического завода», который после обновления получил второе дыхание, и подчеркнул, что экономическая отдача от сотрудничества с S7 давно стала весомой. По итогам прошлого года компания вошла в ведущую тройку налогоплательщиков региона.

Но главное, на что он сделал акцент, — люди. Здесь, по его словам, сходятся интересы власти и бизнеса. В области сильные инженерные школы, и именно они подпитывают авиастроение и обслуживание воздушных судов. Только за этот год в отрасль дополнительно привлекли около пятисот сотрудников, среди них сто пятьдесят инженеров. В следующем году планируют добрать ещё около семисот специалистов, почти половина — инженерный и технический состав.

В S7 эту линию подтверждают. Гендиректор группы Дмитрий Куделькин назвал строительство второго ангара стратегическим шагом, который позволит нарастить объёмы техобслуживания и обеспечит более трёхсот рабочих мест для местных инженеров.

Сам комплекс обещает быть внушительным: около девяти тысяч квадратных метров, два места под самолёты и двухэтажный блок для техперсонала. Работы ведёт S7 Invest, а завершение намечено на начало 2027 года. Считают, что этот проект укрепит собственную инженерную базу компании и усилит её позиции в ключевом авиаузле страны.