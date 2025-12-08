В Новосибирской области женщина присвоила более 900 тысяч рублей в почтовом отделении

В Доволенском районе вынесен приговор бывшей заведующей отделением почтовой связи, которую признали виновной в присвоении и растрате по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Об этом сообщили в районном суде.

Как установлено судом, женщина работала в структурном подразделении почтовой связи с августа 2024 года. Имея доступ к банковскому счёту организации, в период с февраля по март 2025 года она перечислила на собственные счета более 530 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Хищение вскрыла внутренняя ревизия. Однако уже после её завершения подсудимая вновь незаконно перевела себе деньги предприятия — на этот раз свыше 370 тысяч рублей.

Суд назначил женщине 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также с неё взыскали весь причинённый ущерб — более 900 тысяч рублей.